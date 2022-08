Dice Durand Cornejo que con Bettina Romero se terminaron las coimas en Tránsito

“Yo le voy a agradecer a la Intendenta hasta el día que me muera”, expresó el ex legislador.

En Día de Miércoles, el ex legislador destacó algunos aspectos de la actual gestión municipal. “Hace 50 años atrás, la famosa Dirección de Tránsito de Salta capital. No conozco a nadie que no haya sido alguna vez coimeado por un inspector de tránsito municipal”, comenzó señalando el dirigente.

Y agregó: “Me sorprende que hace menos de dos años desapareció ese problema y nadie lo comentó. La Dirección de Tránsito municipal ya no puede labrar multas, menos coimear”.

“Yo le voy a agradecer a la Intendenta hasta el día que me muera. Años estuve clamando por eso y esta señora lo terminó en un ratito y pasó desapercibido”, sostuvo Durand Cornejo al tiempo que aseguró que “es hasta medio incómodo promocionar algo así”.