Afirman que fueron controlados todos los focos de incendios de pastizales

En la tarde de hoy se registraron distintos focos de incendio de pastizales en la Capital. La Subsecretaría de Defensa Civil coordinó diversas intervenciones con la Policía de Salta.

Hubo focos activos en barrios de la zona sur como San Calixto, Parque la Vega, San Remo y en inmediaciones de la ruta 21. También en la ruta Nacional 51 y Circunvalación Oeste donde el fuego afectó alrededor de 50 hectáreas.

Otros focos fueron en el acceso a la Ciudad, expeaje Aunor, y en el predio de la Escuela Agrícola.

El arduo trabajo operativo contó con la intervención de Bomberos de la Policía, cuarteles de Bomberos Voluntarios, Brigada Forestal de Defensa Civil y personal de Prevención y Emergencias de la Municipalidad de Salta.

Todos los focos fueron controlados. Por el momento se realizan tareas de relevamiento y control de las zonas afectadas.

Debido a las condiciones climáticas se mantiene el alerta. Se recomienda a la comunidad no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos, no quemar basura, apagar por completo brasas y remover las cenizas para verificar que no haya riesgos.

Ante cualquier incidente comunicarse al Sistema de Emergencias 911.