Agredieron a un influencer jujeño a la salida de un boliche salteño

Se trata de Rolando Elguero, conocido como “Roli” (@roli.elguero), quien es jujeño y se encontraba en Salta con su novia en una despedida porque ella se va a vivir al extranjero.

Según relató en Twitch, el influencer, un joven agredió a su primo en el VIP del boliche Hakuna, por lo que seguridad retiró al agresor quien seguidamente lo amenazó por Instragram.

Al momento de salir del boliche, el agresor lo esperó afuera y lo agredió a golpes de puños. Le dejó heridas en el rostro, el cuello y la espalda. Las heridas habrían podido ser mucho más graves, debido a que el agresor es luchador de MMA

“No soy una persona que pelee, cuando me agredió atine a agarrarlo para que no me pegue más” relató el influencer en su canal de Twitch.

Roli contó que no denunciará al joven porque es estudiante del profesorado de educación física y no quiere perjudicarlo en su futuro.

"Espero que banques los trapos gil de mierda que cuando vengas a Salta te la vamos a re dar" continuó el agresor por Instagram.