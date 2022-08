Entregaron tablets del Enacom fuera de los procedimientos trazados

“Cuando uno administra fondos públicos, tiene que ser muy cauteloso”, sostuvo Gonzalo Quilodrán por Aries. Afirmó que “no termina en la acción de uno, sino que es permanentemente auditado externa e internamente”, y explicó: “Tenemos un sistema de trazabilidad para los proyectos que financiamos, independientemente del monto”.

Sobre este procedimiento, el director señaló que se firman convenios con diferentes niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales que, a su vez, envían un listado detallando datos del potencial beneficiario para ser cruzar con el SINTyS, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social.

“Nos encantaría, pero no podemos estar en las entregas de dispositivos en todo el país, quedan a cargo de los gobiernos”, insistió Quilodrán e indicó que “otra forma es cuando van las autoridades del Ente, firman actas de entrega y cada Tablet está seriada, coincide con el DNI de un beneficiario”.

Así las cosas, sobre el sorteo de tablets del organismo por parte del senador oficialista Emiliano Durand, dijo: “Ese, claramente, no es el procedimiento, y hablaremos con las autoridades del caso”. “Queremos ser muy cuidadosos, queremos que las tablets lleguen a quien tengan que llegar. Hay un formato de transparencia muy bien armado y auditado”, reiteró.

Por otro lado, destacó la inversión autorizada ayer por el organismo nacional de 1081 millones de pesos para el tendido de la red federal de fibra óptica que va a operar Arsat. “El 90% de ese proyecto tiene despliegue territorial en nuestra provincia”, resaltó al respecto y se comprometió a hablar con el ministro Ricardo Villada sobre el sorteo de tablets.

“Entiendo el enojo, esto es algo que no me gusta que pase, me pasaron información de que pasó en otras provincias. Estamos readecuando de nuevo esto y garantizando que no ocurra más. Esto que es chiquito, pero enerva. Nunca está bueno hacer mal uso de los fondos públicos. No es el procedimiento que determinamos para que se entreguen las tablets”, cerró.