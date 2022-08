Pedirán veedores de la Corte Suprema ante el incumplimiento del fallo que prohíbe la educación religiosa

Tras dejar en claro que están lejos de ir en contra de las creencias de la población, Climent hizo alusión al fallo de la Corte Suprema que 2017 “definió que era ilegal la educación religiosa en las escuelas” ya que va en contra la ley de educación 1420. Además, resaltó que “la religión en las escuelas segrega, discrimina, y daña el desarrollo emocional e intelectual”.

Frente al inicio de las visitas de las escuelas a la catedral en el marco del Milagro, recordó que cualquier manifestación religiosa en el horario de clases está prohibida. Cuestionó también que desde el fallo de la Corte, “la iglesia aumentó la cantidad de imágenes religiosas y en los colegios donde no había las han puesto”.

“Hay una avanzada de la iglesia, mandan la invitación sabiendo que hay un fallo”, señaló Climent sobre una práctica generalizada en las escuelas salteñas. “El católico se va a la iglesia, va a la plaza, pasea. El que no, se queda en la escuela castigado. Tuvimos en la pandemia varias escuelas en las que denunciamos. Los libros del año pasado, que el Gobierno entregó, tienen textos clericales. Hay escuelas en las que se siguen haciendo oraciones al comienzo de las clases”, detalló al respecto.

En este punto, informó que solicitarán una revisión del fallo, para lo cual llegaran a Salta veedores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que evaluarán su cumplimiento. Además, se avanzará en una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Necesitamos 50 casos testigos, ya vamos por la mitad”, dijo.

Destacó que “la mirada de muchas familias cambió”, y agregó: “Nosotros no tenemos nada en contra de la manifestación individual de cada uno. Pero el Estado no puede gastar para un evento religioso, como en 2018, más de 30 millones. No tenés tierra, dinero, sin embargo el Estado nacional destina hoy 8 mil millones de pesos para el pago de sueldos. Cargnello hoy está ganando el 70% de lo que gana un juez federal de primera instancia, más de 480 mil pesos gana de sueldo. ¿Qué hace por la población? Me contestó una vez que al dinero lo utiliza para pagar a la empleada, pagar la camioneta y la casa donde vive, que es del Estado porque la Catedral es un museo”. Remarcó que en Salta hay más de 42 cultos, todos reconocidos, y subrayó: “No podés recaer en beneficiar económica y políticamente a uno solo”.

Por otro lado, adelantó que realizarán un reclamo administrativo contra el Ministerio de Educación de la Provincia que, “hace caso omiso y no se ocupa”. “Tendrían que haber mandado un memorando a las escuelas para que las visitas a la Catedral sean fuera del horario escolar”, explicó y advirtió que en caso de no tener respuestas, irán por la demanda penal. “Si bien lo va entendiendo la población, los que lo tienen que entender primero son los que tiene que cumplir, que es el Ministerio de Educación, y no lo hace”, aseveró.