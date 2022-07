El Ente Regulador insiste en que los aumentos de energía no impactarían en Salta hasta que no lo autoricen

Por Aries, el titular del Ente recordó que, en Salta, solo un 54% de la población tiene conectividad fija, por lo que aseguró que “es un sistema hecho para la comodidad del ciudadano de CABA, del centro, pero no de este norte”.

Destacó así que se hayan corregido los datos brindados a nivel nacional y dijo: “Comenzaron con 20 mil inscripciones promedio, nos dijeron que el lunes había 70 mil. Era algo insólito. Ayer dijeron que era un problema de base de datos y bajaron de 87 a 46%. Esto roza la vergüenza, pero al menos ya estamos en claro que mucha gente está quedando afuera”.

En este punto, subrayó que debe ampliarse la fecha de inscripción y aseguró que “el Ente no aprobará ningún cuadro con aumentos hasta que la mayoría pueda hacer el trámite”. “No somos cómplices de lo que está planteando Nación en términos muy desprolijos”, dijo señalando que, si bien comparte “que el que tiene plata no tiene que tener ayuda del Estado y el pobre sí”, no coinciden en el mecanismo de que deban los usuarios inscribirse para no perder el subsidio.

“La orden que tiene Edesa es no hacer repercutir económicamente ningún cambio derivado de este proceso viciado hasta tanto no se corrija”, reiteró Saravia e hizo hincapié en los argumentos presentados por el Ente respecto a la necesidad de asegurar información adecuada y veraz, habilitar bocas de atención presencial e incluir a los usuarios de tarifa social de manera automática.

Así las cosas, consideró que “la llegada de Sergio Massa puede determinar cambios de operatorias e instrumentación” y remarcó que “el registro no se puede cerrar porque se va a mantener mientras dure la segmentación, porque el ciudadano puede caer o subir en esas categorías”.