Jubilados piden médicos y les dan entradas para el cine

“Esto es una tomada de pelo terrible. Parece que no ven la realidad”, aseveró Guerrero remarcando que las 15 mil personas jubiladas en Orán, y las 8 mil de San Martín, no cuentan con médicos clínicos. “No tenemos psiquiatra, neurólogo, no sé qué quieren inventar, no lo entiendo”, manifestó con enojo.

Aseguró que nada cambió tras las movilizaciones y cortes de ruta que protagonizaron, además de los cambios de autoridades en PAMI. Cuestionó que Verónica Molina y Diego Albornoz fueron “premiados” con otros cargos en el organismo nacional y dijo: “Se han enterado recién en Buenos Aires lo que pasaba en el norte, vinieron, participamos en reuniones. Pero no hay nada todavía, esa es la realidad”.

Así las cosas, Guerrero adelantó que tienen previsto volver a la ruta. “Nos hemos cansado de pedirles. No entiendo si los demás jubilados de la provincia están pasando por lo mismo. Es un adoctrinamiento, a nosotros no nos van a llevar por delante”.

“Hace 50 años está intervenido el PAMI. No sé si viene la directiva de Buenos Aires. Seguimos muriéndonos los jubilados, esto es una joda”, lamentó.