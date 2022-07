“Argentina tiene un problema político, no institucional”

Así lo expresó el economista Julio Moreno, a la vez que aseguró que mientras no haya un plan económico y una autoridad política la crisis económica continuará.

En Pasaron Cosas, el economista Julio Aurelio Moreno dijo que actualmente en Argentina no hay reglas de juego claras, no hay un plan económico y lamentablemente las medidas que se están tomando desde el gobierno no son suficientes para lo que espera el mercado.

“Acá se esperan medidas de fondo con una autoridad política” cuestionó Moreno y sostuvo que Argentina continuará en un proceso inflacionario y que la inflación “no se corta de golpe”.

Además indicó que hay un problema político no institucional, que debe resolverse con medidas políticas para resolver el problema económico.

“Cuando se fue Guzmán, ya sabía que iba a pasar; Silvina Batakis, hace determinados anuncios que no convencen a la población y se genera un clima de incertidumbre que es lo que está ocurriendo ahora” expresó.

Señaló que el aumento del dólar es consecuencia de los anuncios de la nueva Ministra de Economía sobre el cepo a las importaciones y aseguró que actualmente hay 8 o 9 tipos de cotización de dólar, superiores a $240.

“Lamentablemente el papel moneda nuestro no cubre las expectativas de ser unidad y resguardo de valor. Si vos tenés $100 a principio de mes, si tenemos una inflación del 5% o 7% que tenemos, sabés que tenés $93 a fin de mes. Los aumentos entre un 15 y 30% son consecuencia de la especulación” dijo Moreno sobre la incertidumbre de los comerciantes sobre el valor de reposición sus productos e insumos a fin de mes”.

Por último resaltó que el país necesita dólares para pagar importaciones y porque si hay “una corrida”, la gente va a salir a comprar dólares y si no hay va a seguir aumentando su precio, por lo que el problema “es del Estado”, adelantando que el país llegará a fin de año con una inflación sostenida.