El 75% de las personas que necesitan un trasplante de médula ósea no tiene un familiar compatible

Las instituciones médicas, organismos de salud y organizaciones de pacientes realizan en forma permanente campañas para generar conciencia sobre la importancia de la donación de células madre, ya que permite a las personas que las necesitan tener una alternativa terapéutica. Ese trasplante muchas veces es la única opción para el tratamiento de enfermedades como las leucemias agudas, los linfomas, los síndromes mielodisplásicos, la mielofibrosis, las aplasias o fallos medulares e inmunodeficiencias congénitas, entre otras.

“El trasplante de médula es un tratamiento en el que se reemplazan las células enfermas de la médula ósea por células madre provenientes de la médula de un donante sano compatible, que es lo que se denomina trasplante alogénico; o proveniente de una extracción previa almacenada del mismo paciente o trasplante autólogo”, explicó la médica hematóloga Sofía Burgos (MN 147.448), a la vez que resaltó que se trata de “uno de los pocos tejidos que se puede donar en vida”.

Para el tipo de afecciones como las mencionadas, el trasplante de médula ósea, hoy conocido como trasplante de progenitores hematopoyéticos, es una opción terapéutica importante. Se trata de un procedimiento que consiste en infundir células madre sanas para reemplazar a las dañadas.

Este tipo de células pueden extraerse de tres fuentes: parte central de los huesos, sangre periférica estimulada y placenta y/o cordón umbilical y tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse para producir células sanguíneas en el cuerpo. De allí que pueden utilizarse para el tratamiento de afecciones como los mencionados: la leucemia aguda, anemia aplásica, síndromes de insuficiencia de la médula ósea, enfermedades hematológicas heredofamiliares, entre otras.

“En Argentina se realizan trasplantes de médula ósea desde 1986, habiendo sido los hospitales pioneros y sus unidades de trasplante, el Hospital Británico de Buenos Aires y el Hospital Naval Buenos Aires. Aproximadamente el 75% de las personas que necesitan un trasplante de médula ósea no tienen un donante compatible dentro de su grupo familiar, por eso en esos casos se debe recurrir a un donante no emparentado”, detalló el doctor Claudio Dufour, director médico de BioCells Argentina y ex Jefe de la Unidad de Trasplante Médula Ósea del Hospital Naval Buenos Aires.

En el caso de los pacientes que no admiten un trasplante autólogo, una alternativa es el trasplante con células madre que pueden provenir de adultos o de la sangre del cordón umbilical y/o placenta de recién nacido. En cualquier caso, se realiza de forma voluntaria, altruista y gratuita.

“Mucha gente no sabe que las células madre que se extraen de la sangre y tejido del cordón umbilical, que en más del 80% de los casos se desecha, pueden donarse. La donación de las células madre de los recién nacidos es un gran acto de amor y altruismo que puede darle una segunda oportunidad a alguien más”, sumó el especialista.

“Es habitual que un paciente con las mencionadas enfermedades realice, en épocas de buena salud, extracciones de médula para su posterior uso autólogo, ya que es muy difícil que dos personas tengan la misma información genética para la donación de médula”, precisó Burgos, ya que, sólo el 25% de los pacientes tiene la posibilidad de encontrar un donante compatible en su grupo familiar, mientras que el resto debe recurrir a un donante no emparentado.

Para la donación en adultos, hay que inscribirse en el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de CPH y se requiere tener entre 18 y 40 años, gozar de buena salud, tener un peso mínimo de 50 kilos y no tener antecedentes de enfermedades hepáticas, cardíacas, ni infectocontagiosas. Los interesados en donar que cumplan con estos requisitos deberán donar sangre en los bancos de sangre de la Argentina que participan del programa gestionado por el INCUCAI, y allí serán estudiados e incluidos como donantes voluntarios.

En el caso de las células del cordón, existe el Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical en el Hospital Pediátrico Garrahan. Allí se almacenan las unidades donadas desde las diferentes maternidades con las que el hospital tiene convenio a lo largo del país. Las mismas quedan disponibles para cualquier persona que las necesite, tanto en Argentina como en cualquier parte del mundo.

La recolección de las células madre del cordón umbilical se realiza en el momento del parto. Para que la recolección sea considerada buena se tiene en cuenta el número y calidad de células madre para uso en trasplante alogénico, es importante que el clampeo se realice entre el primer minuto y el minuto y medio posterior al alumbramiento. La relación volumen recogido / número de células madre obtenidas es lineal, a mayor volumen, mayor número de células madre.

Previa autorización del equipo médico, el especialista en recolección comenzará su tarea que no interviene en nada con el normal funcionamiento de un parto. La recolección de células madre del cordón umbilical es indolora, simple y sin riesgos para la madre y para el bebé.

Tanto la donación de células madre como la de órganos y tejidos es un acto voluntario, altruista y solidario que permite dar nuevas oportunidades a otras personas. El trasplante de órganos se trata de un hito en la medicina mundial que paradójicamente sólo logra materializarse con y gracias al compromiso de las personas. Es que para que existe trasplante de órganos, debe haber primero donación.

En Argentina, desde que fue reglamentada la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en 2019, también conocida como la Ley Justina, se considera donante a cualquier persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad de donar o que no haya dejado constancia de su negativa.