Expropiaciones: “Diputados aprueba proyectos y después duermen en el Senado”

En El Acople, la diputada provincial por Capital del PRO, Sofía Sierra, dijo que existe una gran cantidad de procesos de expropiaciones que no avanzan desde hace años y cuestionó el tratamiento descoordinado entre la Cámara de Diputados y la de Senadores.

"Al tema de las expropiaciones hay que tratarlo con la dicadeza y la profundidad que se merece. En la última década de 118 procesos de expropiación sólo 28 llegaron a concretarse” detalló.

Señaló que el hecho de no completarse el proceso en tiempo y forma, para el Estado significa algo muy oneroso por las redeterminaciones, pero que en contraste los propietarios esperan décadas y van perdiendo poder adquisitivo. Lo más grave, resaltó Sierra, es que hay miles de familias que viven en las casas, pero no tienen las escrituras, viviendo en una incertidumbre total sin mejorar sus condiciones habitacionales.

“Una de las premisas del proceso de expropiación es la indemnización previa, y eso no se está cumpliendo” resaltó como una de las fallas del sistema. “Si el dueño de la propiedad no quiere que le expropien, va a un juicio. Pero lo que vemos es que hay proyectos que se aprueban en Diputados y no en Senadores, y una vez que comenzó el proceso de expropiación, ese bien queda fuera de comercio entonces no le sirve al propietario, al potencial beneficiario ni al Estado por gastos que no tiene presupuestados” explicó la diputada.

Sierra sostuvo que el proyecto presentado busca que se cree una Comisión Bicameral permanente para expropiaciones para “ahorrar un paso” evitando el doble tratamiento en Diputados y Senadores, realice los estudios los beneficios socio-ambientales y se emita un solo dictado. “Entendemos que se debe trabajar en conjunto entre las cámaras.”

“Está visto que se presenta un proyecto de expropiación para hacer demagogia y ofrecen falsas esperanzas a la gente. Lo que buscamos es que si vamos a expropiar tiene que ser factible en el aspecto socio-económico, que se haga en tiempo y forma y no que se apruebe en Diputados y después que duerma en el Senado. Estamos pagando a una Cámara para que produzca proyectos y pagando a otra a que los frene, ¿Entonces de qué Estado eficiente estamos hablando?" apuntó.