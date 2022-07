“Va a ser importante el tarifazo por la luz y el gas con la quita de los subsidios”

El dirigente del Partido Obrero, dijo en Día de Miércoles cuestionó que la crisis económica y política que vive Argentina afecta directamente a la clase media integrada por desocupados y trabadores.

“Cuando se vea el impacto de la segmentación de tarifas sobre la clase de media, van a ver cuánto es el tarifazo de la luz y el gas, que va a ser muy grave sobre la familia de trabajadores que gana más de 100 mil pesos” sostuvo sobre la última medida nacional.

Si bien reiteró que el incremento en las tarifas afectará de diferentes maneras según el consumo particular, el diputado provincial ejemplificó: “En mi boleta de la luz, como hay adelante un comercio en mi casa, hoy son 14 mil pesos, pero dicen que el subsidio es 10 mil, si me quitan la mitad son cinco mil pesos más”.

“Nosotros creemos que hace falta un cambio muy profundo y no es necesario esperar un proceso electoral. Hace cuatro años no hay un paro general en la Argentina, pero en cuatro años de dos gobiernos distintos no dejó de caer el salario y de crecer la pobreza” contextualizó el dirigente del PO.