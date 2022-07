Fiore reclamó que Sáenz no convoca a opositores en el proyecto de federalismo

Por Aries, la diputada provincial, Cristina Fiore, criticó que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se reuniera con empresarios, legisladores e intendentes para discutir el proyecto de federalismo y no incluya a espacios políticos contrarios.

“Hace una convocatoria a todos, y siempre dice ‘a Salta la salvamos entre todos’, pero la verdad es que convocó solamente a esos espacios políticos que adhirieron a él o que están dentro del oficialismo”.

Detalló que los bloques Ahora Salta, el PRO y en Frente de Todos no fueron invitados, por lo que reflexionó: “¿cuál era el común denominador de los no invitados? Somos opositores o se podría decir que políticamente no somos del espacio del Gobernador”.

"Entonces convoca a todos, pero a todos los que lo aplauden. A quienes no solemos aplaudir las cosas del gobernador, no fuimos invitados” reclamó Fiore.