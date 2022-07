Bettina irá por la reelección y apoyará a Gustavo Sáenz 

La intendenta de la Capital, Bettina Romero, fue entrevistada por el portal porteño especializado en economía ámbito.com y explicó que, al igual que el gobernador de Salta, ella buscará otros cuatro años más frente a la comuna y lo hará bajo la conducción de Gustavo Sáenz.

“Efectivamente Gustavo ya lo decidió. Vamos a tener elecciones en abril o mayo. Con o sin PASO. Pero esa es una decisión que le cabe a él como gobernador y que nosotros lo vamos a acompañar”, aseguró la jefa comunal de Salta. Y agrega: “Él planteó ir por la reelección a gobernador y yo lo voy a hacer acompañándolo para ir por otro mandato como intendenta”.

Ámbito le consultó por el impacto de desdoblar la elección y Bettina indicó “con Gustavo llegamos juntos en 2019. Y la verdad es que lo entiendo. Se trata de defender la agenda local. Uno piensa para qué plantear todo desde lo nacional si no tienen una agenda de Salta. Tenemos que explicarles a los salteños por qué es importante la reelección de Gustavo. Y porque lo que empecé a transformar en Salta merece cuatro años más de gestión”.

“Necesitamos dar la discusión local para que no nos vuelvan a meter en la grieta nacional, la misma grieta que fomentó Urtubey atrasa mucho. Para nosotros es defender el federalismo desde acá. Con una identidad local. Reconozco que después tendremos que tomar mayor volumen para lo nacional, pero será una discusión que daremos en su momento para hacer valer al Norte Grande”, protestó en Ámbito, Romero.

A Ámbito, la intendenta le contó que con Nación tuvo “un buen inicio”, que le generaron “una gran expectativa de obras para el interior”, pero, como siempre se terminó todo en el AMBA. “Me logré juntar con el presidente Alberto Fernández y con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Y ahora estoy frustrada. Porque desde el interior seguimos sufriendo de un centralismo enorme por cuestiones electorales. Todo el Presupuesto se pone en el AMBA y lo que se predica en campaña después no se ve. El federalismo no puede ser algo simpático y discursivo. Deberíamos tener un gobierno que lo haga real y que pueda destinar un Presupuesto porque nuestro país se nutre del interior”, dijo la mandataria. Y agregó: “tenemos la misma discusión que cuando logramos la independencia. A los españoles se los luchó desde acá y hoy nos quieren condenar a recibir lo que sobra del AMBA. Y eso está mal”.

Cuando le preguntaron por la deuda en la infraestructura, Bettina Romero no dudó en sostener que fue “porque el gobierno de Urtubey abandonó la capital. Por 12 años no le puso un peso porque la capital no lo acompañaba. La olvidó, la castigó. Mi viejo le puso mucho y la potenció. Y él, por la inversa, quiso hacer todo distinto. Ese abandono se nota. Es una década de que no se le puso un peso. Y eso para mí es una cuesta arriba enorme”.