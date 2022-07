Comerciantes piden que la Municipalidad vete el Código de Protección Acústica

Aseguran que los empresarios de los bares no tienen los instrumentos para medir el nivel del sonido.

La presidenta de Comerciantes Unidos de Salta, Carol Ramos, dijo que el Código de Protección Acústica que impone multas de 5000 a 100 mil pesos a los locales comerciales que emitan sonidos que superen los 75 decibeles afecta sobre todo a las pymes. Piden que la Municipalidad vete el proyecto y no se promulgue.

Además aseguraron que los bares del Paseo Balcarce ni siquiera pueden cumplir con la ordenanza vigente, por lo que varios tienen entre seis y siete multas.

Ramos que los empresarios de locales gastronómicos y bailables no cuentan con los instrumentos para medir el nivel del sonido y si están excedidos. “Creemos que este Código que aprobaron en el Concejo Deliberante afecta directamente al ciudadano, porque van a haber muchas multas y herramientas para que los inspectores no sigan presionando y la verdad es que no estamos para que lo sigan haciendo” cuestionó.