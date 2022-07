Tras el primer caso de sarampión en el país, recuerdan cumplir con las dosis en el esquema de vacunación

Se reportó sólo un caso y se descarta la transmisión autóctona ya que no hubo casos secundarios, pero ante el caso, recomiendan controlar poseer las dosis correspondientes.

Por Aries, la médica infectóloga, Paula Herrera afirmó que el primer caso autóctono de sarampión en Argentina es una alerta ya que hacía muchos años que no se registraban casos en el país. Aclaro que si bien se confirmó la enfermedad en un niño que estuvo en contacto con alguien que vino de otro país, no se puede asegurar una transmisión autóctona porque no se identificaron casos secundarios vinculados.

“El sarampión es una enfermedad que se puede prevenir por medio de vacunas” expresó y sostuvo que la población no debe entrar en pánico y ni tomar conductas severas extremas, pero sí debe centrarse la atención en el esquema de vacunación.

“Niños y adultos debemos mirar nuestro esquema de vacunación, evaluar que esté completo con las dosis que corresponde para que no se desencadene un brote y transmisión autóctona en el país” advirtió.

Informó que la primera dosis de la vacuna debe ser inoculada entres los primeros 12 meses de vida y los 4 años y que posteriormente las personas deben recibir al menos dos dosis más. Recomiendan que quienes no recuerden si se colocaron las dosis, se acerquen a los centros de salud para recibirlas ya que no conlleva riesgos.