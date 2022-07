Leavy adelantó que el viernes se reúne el PV para comenzar a armar el frente electoral

El senador nacional Sergio Leavy negó haberse reunido con el ex gobernador Juan Manuel Urtubey. “En algún momento me encontré con Urtubey en un vuelo de dos horas, pero no estoy trabajando en eso”, dijo. Según informó, se encuentra realizando gestiones para bajar fondos nacionales a los 60 municipios.