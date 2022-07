Desabastecimiento: En Salta escasea el arroz, los fideos, el aceite y el papel

“La parte más complicada las han tenido los sectores afines de nosotros. La parte de fideos, arroz y aceites, que están con problemas de que no les proveen las mercaderías, no les quieren pasar precios, tienen camiones parados, primero por la falta de combustible y ahora porque no tienen precio”, explicó.

Indicó que, la semana pasada, en Tucumán los proveedores no querían vender azúcar, porque no sabían a qué precio facturar. “Lo mismo está pasando con la harina. La única que pueden vender es la Cañuelas, que tiene el molino acá en Salta, las harinas de afuera no están dando precio directamente”, indicó Del Pino.

“Estamos en la misma que en el año 89, en el último año de Alfonsín, cuando ibas a la mañana a comprar algo y a la tarde tenías otro precio”, manifestó y agregó que se han venido haciendo mal las cosas en este país. “No producimos nada. Lo que producimos son materias primas, todos los insumos vienen de afuera y se pagan en dólares”, sostuvo y señaló que “las empresas prefieren exportar y no vender hoy en el país”.

“Las grandes empresas están sacando lo que pueden afuera, por derecha o por izquierda, y a los argentinos nos están dejando sin mercadería”, denunció.