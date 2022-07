El Gobierno advirtió que la demora del desafuero del "Topo" Ramos "contribuye al descreimiento"

Mientras los tiempos se dilatan en el Senado, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, se refirió al pedido de desafuero contra el senador por Rosario de Lerma, Sergio Ramos, investigado por corrupción.

“El gobernador siempre ha planteado la necesidad de que se investigue con libertad, en profundidad, todos los eventuales casos en donde se plantean sospechas de corrupción, si no lo hacemos contribuye a un mayor descreimiento de la gente” sostuvo Villada.

Aseguró que desde el Poder Ejecutivo “miran con respeto” lo que sucede en ámbito de los otros poderes pero manifestó: “nos gustaría que la justicia investigue, que no pase tanto tiempo y diga si hay actos de corrupción o no. Este velo de duda cuando se extiende en el tiempo hacia toda una institución hacen mucho daño”.

“Esperamos que se pongan de acuerdo, que se investigue y si hay delito se sancione y, si no, que termine la cosa, porque si no se extiende en el tiempo, se mete dentro de la arena política y deja de ser una cuestión del ámbito de la justicia sino los detractores políticos de esas personas también lo usan y no genera el clima que debe tener la política que queremos” concluyó.