Estrada instó a los legisladores provinciales a discutir temas de fondo

Por Aries, el diputado nacional Emiliano Estrada consideró que es necesario “discutir el sistema de salud en su conjunto porque estamos viendo que no está funcionando adecuadamente”.

“Si dependiese de mí la decisión yo empezaría también a discutir una descentralización sobre todo de la atención primaria de la salud. En la realidad del día a día, el centro de salud, los hospitales y demás la demanda recae sobre el intendente”, sostuvo el legislador.

Manifestó que hay mucha lejanía entre la administración central del Ministerio de Salud y la realidad territorial. “Hoy, así como está el sistema, si vos le pones más plata no solucionas nada, porque podés tener tomógrafos computarizados de última tecnología en cualquier hospital, pero si no tenés un especialista en diagnóstico por imágenes, no tiene sentido”, ejemplificó.

“Eso está pasando en toda la provincia y eso es lo que hay que discutir. Si vos tenés una Legislatura que se pone a discutir otros temas coyunturales de la política y no te discute los temas de fondo, difícilmente le encontrés la solución”, concluyó.