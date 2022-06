Si la crisis del gasoil persiste, "Orán se va a prender fuego"

El presidente de la Cámara de Comercio de Orán, Ariel Zablouk, advirtió que ante el faltante de combustible “la situación es complicada, comenzó hace tres meses en el norte de la provincia y ya se está extendiendo a todo el país”.

Según indicó, hoy en Orán están pagando 225 pesos el litro de gasoil, “el poco gasoil que llega”. “Los camiones no quieren llegar porque deben hacer cola para cargar”, aseveró.

Se refirió también a la afectación de la actividad agrícola afirmando que “la falta de una política energética en el país es muy complicada, es muy difícil y está trayendo pérdidas”. “Si no salen los cítricos o frutas que van a otros países, no van a entrar dólares al país y se va a seguir agravando esta crisis”, sostuvo Zablouk.

Asimismo, opinó que con las restricciones del gobierno nacional “van a comenzar a faltar materias primas” para el sector ya que los insumos son importados y cotizan a precio dólar.

“Se va a poner más feo esto. Creemos que no existe una política energética por parte del gobierno nacional”, continuó el referente oranense y apuntó luego a la provincia al señalar: “El ministro Martín De los Ríos vino una sola vez cuando comenzamos a salir en los medios pidiendo gasoil. Prometió que en diez días se iba a solucionar y ya pasó un mes”.

“¿Quién me paga las horas extra de los choferes que hacen fila para cargar? No lo cuantifiqué, pero a fin de mes me lo van a reclamar”, enfatizó ante la situación.

Cuestionó también la venta de gasoil a camiones extranjeros y advirtió que “si no comienzan a buscar una solución esto se va a prender fuego y va a ser peor”.