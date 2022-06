Por Aries, el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, se refirió a la problemática del agua en la zona e indicó que si bien se realizaron muchos pozos con el objetivo de mejorar el servicio, “todavía no están dando el servicio como tendría que ser”.

En Qué Se Dice, Nerón señaló que los últimos pozos fueron hechos por Nación al norte del municipio, “pero realmente todavía no están dando servicio como tendría que dar”. “Nosotros necesitamos agua no que nos hagan 20 pozos y que después no te den agua”, dijo el intendente.

“Yo no necesito pozos en mi patio, necesito un grifo que me de agua” manifestó Nerón y agregó que “hay todo un proceso. La Nación tiene que esperar el juicio y todo eso lo maneja Sergio Camacho de paso en paso”.

“Si se han hecho varios pozos pero no están funcionando como tendría que estar funcionando. Se hace el pozo y levanta el campamento el que hace el pozo pero no tiene red de agua”, concluyó.