Incendio en Recoleta: cinco muertos y 18 heridos

El Pais 23 de junio de 2022

El titular del SAME confirmó que las víctimas son tres menores y dos personas adultas, y señaló que el número de heridos podría ser mayor debido a que aún no finalizó, pero Bomberos señaló que "la situación está totalmente bajo control", aunque no se conocen las causas.