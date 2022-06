Bill Gates aseguró que las criptomonedas y los NFT “están 100% basados en la teoría del más tonto”

El fundador de Microsoft no es un fanático de las criptomonedas, y su postura es conocida hace tiempo

Bill Gates volvió a apuntar contra las criptomonedas y los NFT, y dijo que “están 100% basadas en la teoría del más tonto”, según declaró durante una charla de TechCrunch, en la que ahondó más en profundidad en el cambio climático, aunque también se refirió a la criptoindustria.

“Obviamente, las costosas imágenes digitales de monos van a mejorar el mundo”, dijo irónicamente Gates, refiriéndose al muy selecto y publicitado club Bored Ape Yatch Club NFT, que ha generado más de mil millones de dólares en ventas, con celebridades como Madonna y Jimmy Fallon recogiendo sus propios simios.

“Estoy acostumbrando a clases de activos como una granja, donde tienen producción o una empresa donde elaboran productos”, dijo en contraposición con las crypto o los NFT “que están 100% basados en una especie de teoría del más tonto de que alguien va a pagar más por él que yo, y donde tiene algo de este anonimato en el que evita impuestos o cualquier regla gubernamental. De todos modos no estoy involucrado en eso. No compro ni vendo ninguna de esas cosas”.

La teoría financiera a la que hace referencia Gates sugiere que a veces se puede ganar dinero mediante la compra de activos sobrevaluados si esos activos se pueden revender más tarde a un precio aún más alto.

Durante un Ask Me Anything en Reddit a principios de este mes, dijo que prefiere invertir su dinero “en cosas que tienen un resultado valioso”.

“El valor de las empresas se basa en cómo fabrican excelentes productos”, escribió Gates. “El valor de las criptomonedas es justo lo que otra persona decide que alguien más pagará por ellas, por lo que no se suma a la sociedad como otras inversiones”.

Además, en una entrevista de febrero de 2021, el fundador de Microsoft advirtió que le preocupaba que la gente entrara en “manías” cuando “no tienen tanto dinero de sobra”: “Mi pensamiento general sería que si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado”.

El bitcoin se desplomó el miércoles a un nuevo mínimo de 18 meses, arrastrando con él a criptomonedas más pequeñas y profundizando una crisis en el mercado provocada por el prestamista de criptomonedas Celsius, que esta semana congeló los retiros de los clientes.

La mayor criptodivisa del mundo cayó hasta un 7,8% a 20.289 dólares, el mínimo desde diciembre de 2020. El bitcoin ha perdido alrededor del 28% desde el viernes y más de la mitad de su valor este año. Además, se ha desplomado cerca de un 70% desde su máximo histórico de 69.000 dólares en noviembre.

El sector de las divisas digitales ha sido golpeado esta semana después de que el prestamista de criptomonedas estadounidense Celsius congeló los retiros y transferencias entre cuentas, avivando el temor a un contagio en unos mercados ya sacudidos por la desaparición el mes pasado de las criptomonedas terraUSD y Luna.

