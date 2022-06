Calletti, Estrada, Godoy y Caliva se ausentaron de la votación de la Boleta Única de Papel

Ayer se trató en la Cámara de Diputados de la Nación la modificación del Código Nacional Electoral sobre el instrumento de votación para las elecciones con un dictamen que aglutinó las voluntades, solamente, opositoras.

El proyecto de Boleta Única Electrónica tuvo como miembro informante –quien expone las razones sobre la propuesta debatida- al salteño Miguel Nanni que, con voz temblorosa, aunque no tanto como al momento del cierre, expuso las razones de la implementación de un método nuevo de votación.

“Estamos modificando el instrumento con el que votamos. Es necesario que el Congreso garantice las menos trampas posibles”, dijo en su alocución al arrancar el debate.

“La transparencia y la ampliación de la participación son cosas que le dan credibilidad al sistema” expuso el otro miembro de Juntos por el Cambio, Carlos Zapata.

Virgina Cornejo, del PRO, no pidió la palabra en la sesión, pero su voto también se consignó de color verde.

En contraposición, desde el kircherismo por Salta, Lucas Godoy manifestó su descontento con la boleta única y expresó: “pongamos los pies sobre la tierra, no es un cambio fundamental para el fortalecimiento de la democracia, no es una revolución democrática. No sé con qué gente hablan, pero no estaría en el orden de prioridades”.

A pesar de haberse manifestado en contra, el voto del hijo de Manuel Santiago Godoy no fue negativo, sino ausente.

En el mismo sentido, los otros representantes del Frente de Todos en la Cámara baja nacional. Las diputadas Pamela Calletti y Lía Caliva, se ausentaron al momento de la votación, al igual que Emiliano Estrada.