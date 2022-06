Restom planteó que hay una situación de abandono de adolescentes y jóvenes en el norte

El legislador lamentó la muerte de tres jóvenes en General Mosconi luego de haber tomado la desgraciada decisión de terminar con su vida. Dijo que en la zona “hay un estado de abandono” y que se debería procurar “una contención psicológica y psiquiátrica de los jóvenes”.

“Los dos años de pandemia los han perdido educativamente por falta de inserción y conectividad”, dijo el diputado y advirtió que en el Hospital de General Mosconi no tiene personal en áreas de Psicología ni Psiquiatría y que en las escuelas no hay gabinetes psicopedagógicos “con lo cual, la contención a los jóvenes no llega”.

Por otra parte, el diputado norteño lamentó “la muerte por desnutrición de una niña de dos años por desnutrición en el Hospital de Embarcación”. Ante ello, planteó que se apliquen las leyes de interculturalidad.

Finalmente, Restom planteó que los legisladores deben ser más empáticos y que el tema sanitario no sea una cuestión estadística. Además, cuestionó duramente al ministro de Salud Juan José Esteban por su “frialdad” al atreverse solamente a cuestionar los pedidos de los legisladores.