Orozco criticó el estado de la Salud Pública y la falta de ambulancias 

En la sesión de la Cámara de Diputados de este martes, el legislador electo en el oficialismo y devenido en opositor, dijo que la situación crítica en Salud Pública es común en toda la Provincia. “En Anta me dijeron que prefieren que le aseguren un remis hasta Salta porque lo que falla es la atención primaria”.

“No es casualidad que estén renunciando todos los gerentes”, dijo el diputado que además criticó la situación edilicia de los hospitales en el interior y la falta de personal y profesionales.

Además, remarcó que no se nombraron los cargos vacantes de quienes se jubilaron desde el año 2015 y que a pesar de haberse imputado los fondos para esos nombramientos en el Presupuesto, no se realizaron las designaciones.

“En El Potrero no hay ambulancia ni chofer y tienen un solo médico que no puede pedir licencia, en el Chaco salteño parece que ven a Dios cuando llega un agente sanitario y no se ponen médicos de campaña. Voy a Potrero y me piden ambulancia, le tengo que dar la de mi fundación, me piden que soluciones el tema de médicos, qué les voy a contestar si el Gobierno no da respuesta”, reprochó.