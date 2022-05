El Gobierno insiste con la suba de retenciones y le pidió a la oposición que revea su rechazo a la medida

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, consideró que es un herramienta útil que se podría utilizar en este contexto de suba de precios en el mundo, pero “es una batalla perdida” si no hay colaboración de Juntos por el Cambio

El gobierno nacional sigue con la mirada puesta en la suba de las retenciones, a pesar del férreo rechazo del sector agropecuario y la oposición, y volvió a explicitarlo en la rueda de prensa que la portavoz presidencial ofreció esta mañana en la Casa Rosada.

“Es una de las herramientas que tenemos, que se está utilizando en muchos países, pero no hay que dar batallas perdidas: si antes de enviar un proyecto al Congreso, la oposición hace un tractorazo o salen todos en coro a decir que se oponen y que eso no va a suceder, es una pérdida de tiempo tratar dar esa batalla en el lugar inadecuado si ya la oposición está diciendo que de ninguna manera la votaría y por lo tanto no tendríamos los votos para que salga”, reflexionó Gabriela Cerruti al ser consultada sobre el tema.

Sin embargo, antes de cerrar su respuesta lanzó un mensaje que deja las puertas abiertas a, por lo menos, debatir un aumento de retenciones: “El Gobierno cree que las retenciones son una de las herramientas adecuadas en este momento para desacoplar los precios nacionales de los internacionales y convoca a la oposición a que revea su posición y que puede sentarse a discutir el tema, porque es una de las posibilidad que tenemos que pensar”.

El pedido de la portavoz va en línea con lo que había dicho Alberto Fernández el lunes pasado cuando señaló que “las retenciones son una posible solución, pero la oposición se niega a discutirlo”. Al respecto, el Presidente apuntó: “Yo creo que tenemos que desacoplar los precios internos de los externos y para eso necesito una ley, pero tengo una oposición que dice que no quiere que se toque ese tema”.

Este debate que pone el foco en el campo viene generando idas y vueltas llamativas en el seno del propio gobierno nacional. El 20 de mayo, el jefe de Estado habló de aumentar las retenciones, pero tres horas después lo contradijo el propio ministro de Agricultura, Julián Domínguez: “De ninguna manera se van aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley”.

En el plano internacional, la portavoz confirmó que Alberto Fernández será el único presidente latinoamericano que participará en la próxima cumbre del G-7, que reúne a las principales potencias económicas occidentales: Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos, más Japón.

Cerruti también se refirió a la insistencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que suban el piso no imponible del Impuesto a las Ganancias. En este sentido, confirmó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, actualizará este valor, pero no dio una fecha clara.

En las últimas horas, Massa le volvió a exigir a Guzmán que suba el piso de Ganancias antes del pago del aguinaldo. En este sentido, la portavoz en principio habló de “meses”, y luego indicó que se tendrían novedades en “los próximos días”.

“Este Gobierno se comprometió a subir el piso, y así sucedió. Se comprometió a subirlo cada vez que sea necesario. Esto va a suceder en los próximos meses”, señaló en un primer momento. Luego, detalló que están trabajando en el tema y que Massa “insiste porque tanto a él como a todos le parece importante. Va a suceder en los próximos días”.

Al ser consultada sobre la salida de Roberto Feletti y el cambio de órbita de la Secretaria de Comercio, Cerruti aseguró: “Las nuevas medidas se están trabajando en estos momentos porque acaba de suceder el cambio de jurisdicción”.

“Están trabajando en eso. Nosotros creemos que la inflación de este mes va a ser un poco más baja que la del mes pasado”, dijo Cerruti al ser consultada por el rumbo de la “lucha contra la inflación”.

Y amplió: “Nada alcanza, pero si notamos que esta descendiendo y eso es una tendencia que tenemos que empujar, profundizar y hacer que sea cada vez más rápida”.

Infobae