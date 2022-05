“El Frente de Todos hoy es solo una expresión de deseos más que una realidad"

En El Acople, el historiador Daniel Escotorin, dijo que el “Frente de Todos hoy es solo una expresión de deseos que una realidad” que fue funcional para ganar en la elecciones de 2019. Agregó que las diferencias actuales dentro de este bloque deberían haberse plasmado en un armado político de consensos y acuerdos.

Reconoció que en Argentina hay una cultura política de conformación de frentes electorales muy marcada que responden a un liderazgo y no una tendencia a la formación de coaliciones, que afecta tanto al oficialismo como a la oposición. “El bi partidismo del siglo xx evolucionó a un bi frentismo, con nuevos desafíos de hacer y gestionar política que presiona a quien está en el gobierno” subrayó Escotorin.

Manifestó que el Frente de Todos no tuvo capacidad de gobierno y que podría haber preestablecido una agenda con acuerdos para evitar las “chicanas” de las diferencias entre sus integrantes. En este sentido, advirtió que la unidad hoy no es una garantía para “frenar el avance de la derecha” y que hace falta un planteo superador. “Los errores políticos de este Gobierno lo llevaron a perder las elecciones el año pasado” recordó el historiador.

Agregó que el Frente de Todos debe pensar un rumbo político definido, con una agenda a mediano y largo plazo, ya que los problemas que tiene la Argentina son estructurales y exigen acuerdos de la dirigencia política y económica.

“Si el Frente gobernante no tiene la capacidad de generar acuerdos y predominio con los sectores conservadores, seguramente las dificultades van a ser mayores” apuntó.

Acerca de las próximas elecciones, afirmó que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias son necesarias, pero que si hay fuerzas que no requieren una interna no tendrían por qué participar. Añadió que no pueden considerarse un costo y que en todo caso, deberían organizarse en una agenda nacional. Destacó que la boleta única papel es uno de los mejores ejemplos de transparencia.

A nivel provincial, indicó que el gobierno de Gustavo Sáenz tiene grietas y que estuvo con diversas figuras políticas que expresa un “vacío de representación” y una “pobreza política salteña”.