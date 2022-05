“Tiene que renunciar o ser expulsado de la Cámara”, dice Mazzone tras los insultos de Sansone

El fin de semana se filtró un audio de un grupo de WhatsApp, en el cual el diputado provincial, Daniel Sansone, insulta a la diputada provincial mandato cumplido, Liliana Mazzone. En este marco, Mazzone dijo que Sansone “tiene que renunciar o ser expulsado de la Cámara de Diputados de la Provincia”.

Por Aries, Mazzone sostuvo que, en un grupo de WhatsApp del que forman parte periodistas y funcionarios, compartieron la noticia de la renuncia de Sabrina Sansone a la Secretaría de Cultura de la Provincia. “Entonces yo hice emojis de aplausos, porque venimos pidiendo la renuncia de esta persona por la situación de público conocimiento en la Cultura”, señaló la exdiputada.

Seguidamente, Mazzone comentó que Sansone la insultó de forma escrita, pero que después envió el audio que contiene los insultos. “Este hombre evidentemente no tiene manejo de la ira y no debe haber hecho ningún curso de violencia de género. Lo que a él le molesta es que ponga en descubierto que con fondos públicos él mantenga su vida personal”, profundizó.

Además, la dirigente sostuvo que le hará una denuncia al diputado provincial por amenazas, violencia de género, violencia verbal y amedrentamiento. “Voy a hacer la presentación ante la Cámara de Diputados y no me gustaría que armen una comisión, porque, como decía el general, es para que no pase nada. Este hombre tiene que renunciar o tiene que ser expulsado del cuerpo”, finalizó.