R° de la Frontera: Solís dice que sobreactuaron con la detención de su hermana

Ayer se llevó adelante un allanamiento en la Municipalidad de Rosario de la Frontera y quedó detenida la secretaria de Hacienda municipal, Carolina Solís, quien además es hermana del intendente, Gustavo Solís. Al respecto, el jefe comunal dijo que sobreactuaron con la detención de su hermana y también informó que la mujer tiene asma y fibromialgia.

Por Aries, Solís explicó que el allanamiento entre la Fiscalía y la Policía los tomó por sorpresa, pero sostuvo que el procedimiento era para buscar información. “Vinieron por una denuncia de algún vecino por el cobro de un cheque que aparentemente lo había cobrado una tercera persona. Una cuestión entre hermanos aparentemente”, profundizó el jefe comunal.

Seguidamente comentó que, cuando se realizan este tipo de operativos, no se brinda demasiada información y señaló que ayer no hubo ninguna audiencia de imputación y que la misma se llevará adelante hoy. “Me dijeron que la que podía estar complicada es la secretaria de Hacienda, mi hermana”, añadió.

En el mismo sentido, Gustavo Solís remarcó que no le brindaron información al respecto del allanamiento y solo le dijeron que se trata de una persona que cobró unos cheques y la persona que debía haberlos cobrado hizo una denuncia. “Quiero que se esclarezcan los hechos y esto de tener detenida a una funcionaria es un pase de factura de la propia Justicia para justificar la inacción de ellos en algunos casos, con lo cual quieren sobreactuar algunas cosas con respecto a la Municipalidad”, consideró.

Por otro lado, señaló que hay una situación que le pareció rara, porque la detención de la secretaria de Hacienda se produjo a las 14hs, “sin embargo desde la página de Fiscales Penales a las 12hs ya se había comunicado ese hecho”. “Es una sobreactuación eso de venir con diez policías a la Municipalidad, puedo constatar y aseverar que cada vez que desde la Fiscalía hubo alguna denuncia por algún motivo, nosotros brindamos toda la información”, finalizó.

Por su parte, fuentes vinculadas a la investigación aseguraron que los múltiples allanamientos se realizaron porque la Municipalidad que comanda Solís no colaboró con los pedidos de información que giró el Fiscal Rodríguez López.

Mientras que, las mismas fuentes consultadas, indicaron que la detención de a hermana del jefe comunal se ordenó porque hay pruebas de que entorpecía la causa. "Hay audios que demuestran que instruía a los testigos", remarcaron.