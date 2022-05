Parodi considera que la situación económica de Argentina es de las peores en las últimas décadas

“Esto se repite sistemáticamente en la Argentina, cuando tenemos situaciones como la que se está atravesando que es de la peor en las últimas décadas, surge el tema de la coparticipación”, dijo Parodi en Hablemos de Política y recordó que ello ocurre pese a que la Constitución nacional se plantea un recurso equitativo y solidario.

Indicó que hay una desigualdad enorme en la distribución de recursos que no sólo se da a nivel nacional sino también en diferentes regiones dentro de una propia provincia.

“La discusión profunda está vinculada en que algún día hay que sentarse a rediscutir todo el sistema de distribución”, sostuvo y agregó que “hay cuatro provincias que concentran el 75 por ciento del Producto Bruto, es decir que la riqueza de la Argentina se genera tres cuartas partes de la riqueza”.

Frente a ello, indicó que se debe potenciar el NOA y el NEA debido a las enormes diferencias de desarrollo económico.

“No hay federalismo, claramente no existe, que se vuelva a hablar del tema me parece muy bien pero no veo que sea algo que se pueda resolver en el mediano plazo”, sostuvo.