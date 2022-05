Esta última derrota norteamericana aconteció bajo la presidencia de Donald Trump, quien ordenó el abandono de ese país ,medida que se concretó en la presidencia de John Biden, negociando para preservar la vida de los soldados occidentales con la entrega de todo el armamento puesto allí. De tal forma que la victoria Talibán, les trajo aparejado su predominio militar y su enseñoramiento cultural.

Dentro de esto último la profundización de, a su entender, la mayor ortodoxia musulmana. El predominio masculino se incrementó a niveles altamente retrógrados y denigrantes para con la mujer al punto tal que la condenaron a usar fuera de casa la vestimenta llamada Burka, que consiste en una túnica que cubre desde la cabeza a los pies, con solo una rendija a la altura de los ojos, rendija que tiene una malla como tul incluida. Esa prenda es de uso obligatorio para todas las mujeres fuera de casa. La agresión a las mujeres no acaba allí, ya que se suma que no pueden trabajar fuera de casa y solo deben dedicarse a las tares domésticas. La educación formal es sólo para los varones y no para las féminas, las que únicamente podrán ser instruídas en lo elemental dentro de sus hogares, rectifico casas, una situación así no se da en un hogar.

El Talibán que está en el poder religioso y político en Afganistán bajo el pretexto de un Corán interpretado exegéticamente, distinto a otros países que practican la religión musulmana, han sometido a las mujeres a una esclavitud legal y puestas en la ignominia de un machismo recalcitrante,

Esta grave situación que ofende los derechos humanos y genera una esclavitud femenina, no ha levantado voces de reproche de la envergadura que la causa amerita.

Las Naciones Unidas, propietaria de los Comités de Derechos Humanos y de la abrogación de la esclavitud ha permanecido en un cómplice silencio al igual que la mayoría de las naciones que sólo destacan el hecho pero no su condena ni menos la voluntad de revertir la execrable situación.

La ONU se maneja en forma diferente según sean los protagonistas. En este caso, frente a la pérdida de la larga guerra de EEUU en Afganistán, pareciera que hicieron piedra libre para los victoriosos con tal de no recordar el fracaso norteamericano.

El mundo debe reaccionar en contra del sometimiento y degradación de las mujeres en cualquier escenario que sea y más cuando, como en este caso, llega a niveles altísimos de sumisión impuesta.

Sepamos que nuestra indiferencia envalentona a los que están en contra de los totales derechos de las mujeres.