Censo 2022: Los trabajadores deben permanecer en sus casas aunque hayan realizado el proceso digital

El miércoles 18 de mayo, desde las ocho de la mañana y hasta las 20 horas, se realizará el Censo 2022, un relevamiento nacional que se lleva a cabo a fin de obtener información sobre la situación demográfica y habitacional de todas las personas que habitan el territorio argentino.

Durante ese día, las trabajadoras y los trabajadores, con excepción de aquellos que deban prestar servicios esenciales o impostergables, deberán permanecer en sus casas, aun si completaron el censo digital. La versión online no reemplaza al censo tradicional, lo único que hace es reducir los tiempos de la visita y del procesamiento de datos.

“Si bien el Censo incluye la posibilidad de autocensarse en línea, desde el Indec aclararon que el método sigue considerando que una persona censista visite cada vivienda para asegurarse que toda la población, los hogares y las viviendas del territorio argentino hayan sido contados”, subrayó el secretario de Trabajo, Alfredo Batule, a la vez que instó a la ciudadanía a “quedarse en casa a esperar a los censistas”.

Feriado nacional, ¿cómo se percibe la remuneración?

La Secretaría de Trabajo marca que, durante los feriados nacionales no es obligación de las trabajadoras y los trabajadores prestar servicio, salvo situaciones excepcionales vinculadas, por ejemplo, a causas de fuerza mayor que hagan impostergable las tareas laborales por parte de los mismos, o a dependientes afectados a tareas que no son pasibles de interrupción, como los choferes del transporte público de pasajeros, personal de hospitales o sanatorios, de hoteles, etc.

En ese sentido, quienes trabajen normalmente durante el 18 mayo deberán percibir su remuneración diaria más una cantidad igual, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Pausa de actividades comerciales y fiscalización

Además de fijar la norma que el día de la realización del Censo es feriado nacional, la ley establece que entre las 00 y las 20 horas de ese mismo día, no se podrán llevar adelante funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, espectáculos, competencias deportivas, clubes, reuniones sociales, y deberán permanecer cerrados los restaurantes, rotiserías, confiterías, casas de expendio de bebidas y similares, panaderías y todo comercio de venta de artículos alimenticios y de bebidas.

Esto con el objetivo de que las personas se encuentren en sus viviendas y brinden los datos solicitados para dicho censo.

Con respecto a esto último, Trabajo fiscalizará el cumplimiento de la normativa vigente durante la jornada del 18. “Las violaciones a las disposiciones relativas al feriado nacional, en el caso concreto por el día del Censo, configuran infracción a la Ley Nacional 25.212, aprobatoria del Pacto Federal del Trabajo, y ratificada por Salta mediante la Ley Provincial 7.253 y sus modificatorias”, indicó Batule.

La cartera recomienda a los empleadores que, para la convocatoria a trabajadoras y trabajadores que necesariamente deban efectuar tareas ese día, prevean citar al personal mínimo indispensable y preferentemente a aquel que resida con el grupo familiar, y no a quienes vivan solas o solos, a los fines de poder recibir a los censistas.