Posadas se mostró a favor de las Paso, pero afirma que “la gente tiene otras preocupaciones”

El exsecretario general de la Gobernación, Matías Posadas, opinó acerca del debate que se ha planteado en Salta acerca de la continuidad o no de las Paso. Para el dirigente, este mecanismo para elegir candidatos debe continuar y asegura que es una demanda de la sociedad. Igualmente, indicó que cuando visita algún barrio “la gente tiene otras preocupaciones”.

En El Acople, por Aries, Posadas explicó que los frentes electorales deberían presentar una sola lista para las categorías a gobernador, intendente, diputados o concejales en el marco de las Paso, “porque de lo contrario se confunde a la gente”. “Eso se puede discutir para mejorar las Paso, pero eliminarlas sería ir en contra de la sociedad, porque la gente no quiere que los políticos se encierren en sí mismos para elegir candidatos”, profundizó.

También defendió la Boleta Única Electrónica y señaló que es un mecanismo con el que han ganado el oficialismo y la oposición. En este sentido, indicó que la gente ya tiene interiorizada la Boleta Única Electrónica y si volvemos a la boleta de papel “me parece que es retroceder en esta discusión”.

Igualmente, Posadas consideró que la discusión de la continuidad o no de las Paso es importante en términos institucionales, pero aseguró que “a la gente le preocupan otras cosas, como el precio de los alimentos, la situación económica, los salarios que no alcanzan o el estado de las calles en la ciudad”. “Son cuestiones en las que hay que trabajar para estar en sintonía con la gente y no mirar solamente cuestiones que le importan a la dirigencia política”, dijo.

Por otro lado, opinó que el gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, tiene los problemas que tiene cualquier otro Gobierno en un contexto económico complicado y afirmó que “hay que ayudarlo. “Les tengo aprecio a los miembros del Gabinete, he sido compañero, pero no estoy en el día a día ni conozco los pormenores de la gestión”, indicó sobre los ministros del Ejecutivo provincial y finalmente expresó que si el gobernador Sáenz los ha calificado con un seis, “esperemos que puedan llegar con un 8 a fin de año”.