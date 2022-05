Gustavo Sáenz aseguró que fue extorsionado

“Con estas cuestiones no se jode” afirmó el mandatario provincial en relación a los rumores de su salud, los cuales aseguró que son falsos y se encuentra trabajando normalmente.

“Lo generaron “periodistas”, que se encargaron de difundirlo en redes sociales” afirmó. Ante estos falsos rumores, el mandatario, aseguró que denunció a quienes fueron los encargados de difundirlos, estando a la espera de la actuación de la justicia.

“De estas cosas no hablo, pero en este caso me afectaron a mi y a mi familia. Llegaron a pensar que estaba mintiendo” detalló el gobernador. En relación a las extorsiones, sostuvo que son ciertas y no es la primera vez que sucede, y quien se encargó de emitirla ya fue denunciado y llamado a declarar.