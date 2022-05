Figura de Juventud Antoniana descartado para enfrentar a Douglas tras sufrir un accidente doméstico

Walter Juárez, el defensor de Juventud Antoniana, se convirtió en una de las figuras del equipo a fuerza de entrega y voluntad. El futbolista es una fija en la saga central, pero lamentablemente se perderá el partido contra Douglas Haig en Pergamino porque sufrió un accidente doméstico. Tras desmayarse en su casa, Juárez cayó pesadamente al piso y se cortó la cabeza.

En el programa Equipo Diez, el defensor contó que sufrió un accidente doméstico y esto lo marginará del encuentro entre el Santo y Douglas Haig de Pergamino, el sábado a partir de las 13.45. El principal candidato para reemplazar a Juárez en la dupla central de la defensa es nada menos que Claudio “Chiqui” Pérez.

“Me desperté y cuando me estaba haciendo el desayuno me empecé a sentir mal. Me senté y me desmayé. Me corte la cabeza, tengo dos cortes: uno de 4 puntos y otro de 3", detalló Juárez.