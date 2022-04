El Gobierno salió a “bancar” a Cornejo y apuntó contra la conducción de Amat

El coordinador de Enlace y Relaciones Políticas del Gobierno de Salta, Pablo Outes, adelantó que no se aceptó la renuncia del Ministro de Seguridad y reconoció que en la Cámara de Diputados se superaron los límites.

Después de que el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, anunciara la renuncia al cargo, el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas del Gobierno, Pablo Outes, defendió la gestión y dijo que goza de la confianza y el apoyo del Gobernador.

Aseguró que Cornejo no se reunió con el Gobernador y que todavía no tomaron conocimiento formal de la dimisión. “Si hay una reunión y existe ese planteo, no analizaremos. Cornejo sigue siendo Ministro”, subrayó Outes.

Igualmente, el funcionario más cercano a Sáenz reconoció que la andanada de críticas del diputado de Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, que buscaban menoscabar la imagen y trayectoria de Cornejo “son politiquería barata” y adelantó que se reunirán con el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, porque “esto no puede estar ocurriendo”.

“Cornejo fue seleccionado por la capacidad y por los antecedentes, lo que ocurrió en la Cámara es una expresión del legislador que deberá demostrar en la justicia. Lo que importa es resguardar la imagen del Ministro Cornejo que goza del apoyo y confianza del Gobernador”, subrayó Outes.