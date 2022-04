“La persona que pase este invierno con 3 dosis anticovid va a estar sólida”, dijo un especialista

El especialista dijo que el panorama en cuanto a la inmunidad adquirida no es el esperado, ya que hay 4 millones de argentinos que no se colocaron la segunda dosis y 10 millones que no se colocaron la tercera, lo cual implica que hay muchas vacunas que se están venciendo.

Además, dijo que la inmunidad híbrida genera cuando una persona se vacunó y padeció la enfermedad y genera un aumento notorio de anticuerpos que permanece en el tiempo.

En referencia al próximo período, Pizzi manifestó que todos los especialistas coinciden en que habrá una nueva ola pero no se puede precisar cuándo ni la intensidad de la misma, en tal sentido, planteó como fundamental la vacunación tanto contra el covid como la dosis antigripal, por lo que resaltó que el laboratorio Moderna producirá una vacuna para prevenir ambas enfermedades.

“Es importante seguir cuidándonos, la persona que pase este invierno con tres dosis anticovid y la antigripal va a estar sólida, pero el que no esté en esas condiciones puede llegar a tener un traspié”, dijo el experto.