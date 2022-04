La casta o corporación judicial salteña protege a uno de sus miembros.

Pero ni Milei ni Fernández de Kirchner han descubierto nada nuevo, ya que hay frondosos estudios y sobre todo estudios de género, entre ellos los de la prestigiosa antropóloga feminista Rita Segato, que hablan de la corporación masculina sobre la que se asientan la corporación política y también la judicial y que en Salta tienen múltiples y estrechísimos vínculos entre sí que hasta podría llegar a hablarse de corporación política-judicial.

En esta columna nos abocaremos a la corporación judicial, la cual está asentada sobre la corporación masculina y como tal tiene dos notas características: la primera es que es eminentemente jerárquica, ya que no todos los varones son iguales, está el macho alfa, y así también el beta, el gama, el delta y hasta llegar al omega; siendo su otra nota distintiva que el valor supremo es la obediencia a la corporación, se puede cometer cualquier falta por grave que esta sea menos la desobediencia a la corporación.

Rita Segato nos enseña que también están asentadas sobre la corporación masculina, aparte de la política y la judicial, la policial, la militar, la académica, la religiosa y la mafiosa.

La Dra. Mónica Cuñarro ha explicado claramente en el primer conversatorio denominado “Puertas adentro de nuestra casa”, referido a la violencia de género dentro mismo del Poder Judicial, que el poder judicial es altamente endogámico ya que sus integrantes suelen casarse entre sí. En nuestra provincia “la familia judicial” salteña lo demuestra palmariamente. Entroncamos en este punto con el significado de casta de la real academia española que nos dice que es “en algunas sociedades, grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás” y “en la India, grupo social al que se pertenece por nacimiento y que se diferencia por su rango e impone la endogamia”. En Salta ingresan sin ningún tipo de prueba de idoneidad muchos hijos de jueces, incluso jueces ya fallecidos por el mero hecho de ser hijos de un juez, o sobrinos de un juez.

Como en toda corporación masculina se protege a sus miembros obedientes, los blindan y les otorgan impunidad.

Ya habíamos observado en el año 2014 como en el Jurado de enjuiciamiento protegieron al Juez Soria titular del Juzgado de Familia 2da. Nominación con una sentencia favorable a dicho juez que irritó e indignó a todo el movimiento de mujeres de Salta ya que de sus 9 miembros, 5 votaron a favor del juez, el voto que definió fue el de quien fuera presidente de la Corte de Justicia de Salta hasta el año pasado Dr. Catalano y también presidente del Jurado de Enjuiciamiento cuyo voto volcó el resultado a favor del juez Soria, voto apoyado por el del Secretario administrativo de la Cámara de Senadores hasta el día de hoy, Dr. López Mireau. El Dr. Catalano nunca se excusó en dicho jury siendo que es sabido por todo el ambiente judicial que el mismo es amigo personal del juez Soria.

Actualmente el juez Soria, se encuentran atravesando un nuevo proceso de jury por ante el Jurado de Enjuiciamiento desde setiembre del 2021, que no ha avanzado como debería haberlo hecho en estos ocho meses que lleva transcurridos, y mientras se está llevando a cabo este jury Prensa del Poder Judicial que responde directamente a la Corte ha salido por las redes sociales, Facebook y especialmente Instagram (Prensa Justicia Salta), en una operación de lavado de la imagen del juez Soria publicando el 19 de este mes una foto del juez Soria abrazando a un niño de 11 años que se encuentra en una causa judicial de guarda con fines de adopción en el Juzgado del cual es titular. La foto que revela a las claras que no es espontánea muestra al Juez Soria “profundamente conmovido” abrazando al niño entregado en guarda.

Al respecto de la foto cabe decir que no es la primera de esta operación de lavado de imagen sino que existe otra anterior subida a Instagram por Prensa del Poder Judicial en fecha 8 de abril donde se lo ve al Juez Soria rodeado de siete hermanitos extremadamente pobres siendo uno de ellos una niña que padece hidrocefalia aguda sentada en su silla de ruedas en la nueva casa que le entregó a la abuela y a los siete nietos el Instituto Provincial de la Vivienda en Barrio El Huaico “en el marco de un proceso por protección de personas llevado adelante en el juzgado de Familia 2da. Nominación” dice Prensa del Poder Judicial.

Me he tomado el trabajo de revisar en Instagram si Prensa del Poder Judicial promociona así el trabajo de los jueces de familia y constato que no, que aparte de la noticia que adquiriera relevancia nacional: la sentencia de pluriparentalidad del Juzgado de Orán sin foto alguna de niños de agosto de 2021, no existe ninguna otra noticia de los juzgados de familia y estos sacan muy a menudo guardas con fines de adopción.

Es decir no se dio hasta ahora que los jueces aparezcan en fotos en Instagram y demás redes sociales en cumplimiento de su trabajo por el cual perciben remuneración, junto a los niños de las causas judiciales que llevan, aunque sus caritas sean pixeladas y menos aún abrazados por el juez de la causa.

A todas luces resultan impropias y faltas de decoro ambas fotografías ya que un juez no debe instrumentalizar a los niños, los cuales son sujetos de derechos y no objetos, para un fin propio particular cual es que las fotos tomadas sirvan a la operación de lavado de imagen de dicho juez que cuenta con el apoyo de uno de los miembros más relevantes de la Corte por su influencia política y judicial.

El juez de familia y todo juez, debe conservar la distancia física con los niños, no abrazarlos, no tomarse fotos con ellos y no caer en la típica maniobra política electoralista y demagógica tan nefasta y tan repudiada de sacarse fotos con niños y si son pobres mejor y si padecen alguna discapacidad mucho mejor. Es decir, mientras más vulnerabilidades se suman en un niño es más grave aún su instrumentalización para fines personales. Espero que esta práctica tan nefasta que nunca antes se había dado en la corporación judicial sea desterrada apenas inaugurada.

Llama poderosamente la atención el silencio atronador de jueces de familia y asesores de incapaces que no han salido a proteger los derechos de esos niños expuestos en las distintas redes sociales del Poder Judicial de Salta y también en el diario El Tribuno del día 19 de abril en su formato digital y llama más la atención porque en la causa Nº N°749748/2021, la asesora de menores interviniente que a la sazón es la misma que en la causa de “protección de personas” con fecha 2 de Noviembre de 2021 libró oficio al diario El Tribuno a fin de hacerle saber que se ha dictado por la Sra. Jueza la siguiente providencia: "Salta, 26 de Octubre de 2021... Atento lo peticionado por la Sra Asesora Nº 5, el Derecho Humano de Identidad e Intimidad y de conformidad con lo establecido en el Art 22 de la Ley 26061, ORDENESE a los progenitores y Representantes de los Medios de Comunicación (gráficos, radiales, televisivos, redes sociales y y/o buscadores de internet) a CESAR de manera INMEDIATA en la publicación de datos personales, imágenes y/o videos de las niñas E.L. y C.E., como así también ABSTENERSE de continuar efectuando publicaciones sobre la vida privada familiar y/o cualquier otro dato de las mismas, ordenándose a los medios de comunicación a RETIRAR y/o CANCELAR las publicaciones que se encontraren a la fecha accesibles, bajo apercibimiento de desobediencia judicial”.

Surge evidente que la corporación judicial no protege la exposición de niños en redes sociales del Poder Judicial y en el diario El Tribuno cuando se trata de noticias generadas por la misma Corte a través de su oficina de Prensa.

La operación de limpieza de imagen del juez Soria se ha emprendido precisamente porque es el único juez de personas y familia que se encuentra actualmente atravesando un proceso de jury por violencia de género en el ámbito laboral hacia quien escribe esta columna en ejercicio de mis funciones de Defensora Oficial pero es también quien posee antecedentes de violencia de género por denuncias hechas por quien fuera su esposa, luego por quien fuera su pareja una abogada del foro local, quien también denunciara en su momento hechos de violencia hacia su hijo de meses por parte del juez Soria, también denuncia de la AFIP para que la Corte investigara porque el juez Soria decidió en una causa de obvia competencia federal- que nunca mereciera investigación alguna-, denuncia del movimiento de mujeres por violencia de género institucional por impedir dicho juez el aborto no punible a una niña de 13 años abusada por su padrastro, causa esta última que mereciera el jury anterior.

Este juez fue siempre protegido y continúa siendo protegido por la corporación judicial local como lo demuestra la operación de lavado de imagen emprendida desde la misma Corte de Justicia de Salta a través de su oficina de Prensa. La operación de lavado de imagen es de una torpeza pocas veces vista, utilizando los medios informativos oficiales del Poder Judicial para promoción de un juez que está cursando un proceso de jury por violencia de género en el ámbito laboral hacia una magistrada del Ministerio Público de la Defensa, instrumentalizando a tal fin niños en situación de extrema vulnerabilidad, instrumentalización que se realiza de forma intencional y no de forma desprevenida.

Se ruega a quienes reproduzcan esta columna no suban las fotografías aludidas en respeto a los derechos de los niños involucrados en las mismas. Dichas fotografías pueden ser vistas para una mejor comprensión en: https://www.instagram.com/p/CciVpuWOJZv/ y https://www.instagram.com/p/CcGFpg9ORGC/