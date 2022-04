Godoy pidió avanzar en regulaciones ante el aumento desmedido de los precios

Por Aries, el diputado nacional Lucas Godoy aseguró que las diferencias dentro del Frente de Todos no son nuevas y que no le preocupan a los argentinos. “Tenemos que pensar en buscar soluciones a los grandes problemas que tiene la gente, por ejemplo, el aumento de los precios”, afirmó.

“Respecto a las diferencias, si bien a mí no me preocupa, no son nuevas. Creo que, de una vez por todas, hay que buscar mecanismos de resolución, porque no se puede estar en una constante discusión interna, o con otros sectores, y seguir pensando, además, que eso es lo importante”, consideró el vicepresidente segundo de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación.

El legislador nacional sostuvo que el Estado estuvo presente, en muchos aspectos, en el sostenimiento de la actividad económica durante la pandemia y destacó que la implementación de programas como la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Previaje, no se tradujeron en regulaciones al aumento desmedido y especulativo de precios.

“El Previaje género un movimiento económico impresionante. Este fin de semana largo tuvimos 100% de ocupación de Salta y en la mayoría de los lugares turísticos del país. Sin embargo, los precios del sector turístico, hotelero y gastronómico subieron entre 100 y 150% en apenas algunos meses”, explicó Godoy.

“Debe haber regulaciones en estos aumentos desmedidos que en definitiva joden a la gente y seguir laburando en lo que tiene que ver con los precios sobre los alimentos que son los que más provocan aumento en la inflación”, concluyó.