Orozco vinculó el funcionamiento de la financiera trucha con el narcotráfico

El diputado de Rosario de la Frontera aseguró que los préstamos no tenían modalidad "Ponzi" porque no se hubiera podido sostener por más de un año y negó tener algún grado de participación.

En Pasaron Cosas, el diputado provincial del monobloque “Sin corrupción Salta Cambia”, Gustavo Orozco afirmó que la financiera ilegal no tenía un sistema "Ponzi", ya que no hubiese podido funcionar un año, como lo hizo.

“No hay negocio que pueda pagar en ese volumen, que no sea el narcotráfico” apuntó Orozco. Agregó que, por su experiencia, los fondos provenían de otro lugar, aunque luego la justicia lo demostrará.

Aseguró que el Procurador General de la provincia, Castiella García tenía razón porque, hoy, hay policías detenidos y plata secuestrada, y que desmostró que Cornejo mentía.

El legislador aclaró que no hizo ninguna inversión en la financiera y que tiene amigos policías que sí lo hicieron y fueron estafados. Añadió que si hubiera invertido no tendría problema en decirlo. Advirtió que el inconveniente no fue invertir, sino que se realizó con fondos de adicionales.

Manifestó que siempre tuvo orgullo de pertenecer a la Policía de Salta, porque siempre era catalogada como una de las más honestas, pero que hoy la gente en la calle la tilda como una mafia.

Por último, expresó que nunca vio, en la historia de una Cámara de la Nación, que un ministro mienta deliberadamente y quede en la nada: “no se puede tener un psicópata como ministro, me preocupa qué pensará el gobernador”.