Encuentro Internacional de Defensores Públicos Oficiales e Integrantes de la Defensa Pública

El discurso inaugural estuvo a cargo de la Sra. Presidenta de ADePRA Dra. María Lorena González Castro Feijóo, mereciendo un largo y emotivo aplauso al finalizar por parte de todos los defensores presentes del país y de los países hermanos por la importancia y trascendencia de los conceptos vertidos en el mismo.

Comenzó la Dra. González Castro Feijóo refiriéndose que los defensores públicos oficiales garantizamos el valor justicia y también que el mismo no sea solo accesible a unos pocos, defendemos la legalidad y los intereses generales de la sociedad y logramos la paz y la cohesión social.

Continuó refiriendo que algunas ocasiones son nuestros propios defendidos los que causan violencia hacia nosotros y en otros casos esa violencia es ejercida por nuestros colegas: jueces o fiscales, al no concedernos un trato igualitario. Estas situaciones que nos provocan angustia y dolor son desatendidas muchas veces por las autoridades que nos dirigen. Es así que el entusiasmo y la alegría se nos van desdibujando, nos sentimos solos, que no somos escuchados, ni valorados por quienes deberían darnos mejores condiciones del lugar en que ejercemos nuestra función y es así que vamos perdiendo el sentido de nuestro trabajo y olvidamos el objetivo trascendente de lo que hacemos y nos enfocamos solo en lo que puntualmente debemos hacer. Ante ello no siempre estamos en condiciones de motivar a quienes trabajan codo a codo con nosotros. La consecuencia de este proceso es que quienes no se sienten motivados no entregarán su mejor esfuerzo, resultando fundamental éste para el éxito de la Institución es esperable que esta máxima de la gestión sea entendida cabalmente por quienes nos dirigen y nos organizan.

Pero no podemos hacer depender el compromiso solo de la gestión sino también es fruto de nuestro espíritu, de lo valioso que creemos que es ayudar a otra persona. El compromiso con lo que hacemos sale del alma, el actuar ético sale del alma, la empatía con el otro, la empatía con su dolor. Pero cualquier alma por más noble que sea, necesita que se la respete, se la motive, se la cuide. ADePRA intenta cuidar a quien defiende, a quien cuida y garantiza derechos pero no está en la cotidiana del defensor, ahí debe estar quienes nos gestionan.

Siguió recordando que tenemos los defensores la obligación de capacitarnos para poder brindar a quienes nos requieren la mejor versión de nosotros como defensores, el acceso a la capacitación es otra de las maneras de mejorar el sistema de justicia.

Instó igualmente a que los defensores aprendamos a salir y comunicar a la sociedad mediante los medios de comunicación los motivos de un fallo, de una demanda, de una defensa, y a no esperar que los medios nos vengan a preguntar.

Expresó que los defensores públicos oficiales somos esenciales para la sociedad porque protegemos y efectivizamos derechos y también los valores fundamentales de la democracia y debemos comunicar con orgullo lo que hacemos.

La Dra. González Castro Feijóo expresó que ADePRA brega por la independencia, autonomía, autarquía de la Defensa Pública y por la autonomía funcional de los defensores que la integran. ADePRA tiene como lema “Defendiendo a quien defiende”, y lo hace ante los hostigamientos , frente a las restricciones en el ejercicio de la función para que los defensores puedan llevarla adelante con la independencia necesaria, ante la ausencia de políticas que cuiden su salud laboral, frente a la ausencia de capacitaciones necesarias y de acciones concretas tendientes a la igualdad de armas recordando que ADePRA se ha constituido como Amicus Curiae en tres causas en trámite en la actualidad en distintas provincias, causas de violencia de género hacia defensoras.

Manifestó que la defensa pública debe ser eficaz y para ello contar con los medios necesarios para ejercerla, así la igualdad ante la ley debe transformarse en la igualdad en la ley, en la igualdad al acceso a los medios probatorios, en la igualdad de herramientas y recursos disponibles para que nuestros asistidos puedan contar con una adecuada y eficiente defensa de sus derechos e intereses. Cuando reclamamos la igualdad de armas estamos hablando de esto dijo, no solo con los clásicos contrincantes en el ámbito penal: los fiscales sino con cualquier contraparte. Debemos contar con estructuras idóneas para para poder brindar el servicio que la sociedad requiere. La igualdad que el Estado debe proveer en este sentido es a través de los medios económicos puestos a disposición también para la Defensa en una verdadera igualdad de las partes. Necesitamos los defensores públicos: peritos, medios, necesitamos apoyos científicos, humanos y tecnológicos. En todas las provincias es el poder político el que debe proveer los medios para todos.

Terminó la Dra. Castro Feijóo agradeciendo el esfuerzo personal, laboral y económico hecho por todos los que concurrimos a Iguazú a participar del Encuentro.