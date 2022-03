Claros desmintió querer cobrar cinco millones y dijo que "mienten porque estamos en campaña" 

El rector de la Universidad Nacional de Salta, Víctor Claros, negó las acusaciones hechas por ADIUNSa y aseguró que sólo le están pagando las vacaciones adeudadas como docente jubilado y no como rector.

Negó rotundamente que vaya a cobrar más de cinco millones de pesos y afirmó que los docentes “mienten porque estamos en campaña”.

“El Consejo Superior debe pagar las licencias adeudadas como profesor adjunto, cuando uno se jubila, yo lo hice como docente en ciencias económicas, no como rector. Y lo que me pagan no es ni un 15 por ciento de lo que es un sueldo de rector”, remarcó Claros.

Por Aries, el Rector explicó que todos los trabajadores tienen el derecho de cobrar las vacaciones acumuladas cuando se jubilan y que no es un “privilegio". “Difaman y después no salen a decir que se equivocaron”, concluyó.