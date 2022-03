Amenazas policiales: “El jefe de policía me aseveró que no tiene nada que ver”, dijo Cornejo

“Me llama la atención algunos movimientos y operaciones que he visto respecto a la cúpula policial, que está compuesta por hombres y mujeres muy prestigiosos, pero yo he señalado desde el minuto cero de la gestión que estamos sujetos a la Constitución nacional, provincial y a la Ley Orgánica de la Policía, cualquier conducta que no encaje en esos lineamientos hace que una persona sea sancionada o apartada de la fuerza”, dijo el funcionario.

Además, Cornejo planteó que van a colaborar en todo lo que requiera la justicia.

“El Jefe de Policía me aseveró que él no tiene absolutamente nada que ver en ese tema. Lo importante es distinguir la institución policial en sí, que no tiene nada que ver con estas estafas”, planteó Cornejo.