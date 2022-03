Vecinos de Floresta denuncian que en la Municipalidad no reciben sus pedidos de ayuda

Política 18 de marzo de 2022

Por Aries, Rosalvina Vargas, una vecina de B° Floresta, indicó que son muchas las problemáticas sin solución en la zona. “En Floresta no tenemos cloacas, no tenemos asfalto y con la lluvia del miércoles muchas personas quedaron sin vivienda y no tenemos ninguna solución”, señaló.