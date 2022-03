La familia de la mujer que murió tras caer del colectivo asegura que Alto Molinos “les mintó”

La hermana de la mujer que falleció al caer del colectivo de SAETA, Silvana Aguirre, aseguró por Aries que la empresa Alto Molino le “mintió” al haberle asegurado que la chofer imputada no se encontraba en actividad luego del accidente.

La mujer consideró una burla el hecho de que la compañía de transporte no controlara la habilitación para manejar de la chofer.

“¿Saeta no controla a las empresas? ¿las empresas no controlan a los choferes? Yo no entiendo eso. Esa es la impotencia que me da. A nadie le importa. Nada de ver cómo están los papeles de la chofer o si necesita licencia”, aseveró la hermana de la víctima.

Sin embargo, Aguirre destacó la velocidad de la Fiscalía pese a que "falten un par de pericias".