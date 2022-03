La Caldera: Piden que Ambiente informe sobre desmontes y caminos irregulares

“En los 4 kilómetros, ubicados entre puente Wierna y el acceso al Camino al Gallinato, hay 10 accesos que estoy seguro que son irregulares”, denunció el legislador.

“El municipio de la Caldera es débil a la hora de controlar, no tiene la fuerza necesaria”, consideró y sostuvo que “no se exige a los loteadores un estudio geológico para el uso del suelo”. “Cualquiera va y hace un camino al costo de la Ruta Nacional, y es un camino con una pendiente de no menos de un 60%. Son caminos que invitan a que cualquier lluvia de 5 o 10 mm, que son normales y comunes en esta época del año, sean causes de desagües de los cerros”, explicó.

El senador aseguró que los empresarios apelan al dicho ‘es más fácil pedir perdón que pedir permiso’, y por ello, hacen un loteo, hacen el camino y luego bueno pagan alguna multa o reciben llamada de atención. “El municipio de la Caldera tuvo que usar la fuerza pública para clausurar estos accesos, algo que no duró más de algunas horas porque el municipio no tiene la fuerza necesaria para frenar estos desastres que hacen algunos”, aseguró.