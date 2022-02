Conflictividad

No sorprende pero tener precisiones duras sobre la profundización de la crisis altera el ánimo social. Una familia tipo debe tener ingresos por más de 78 mil pesos para no ser pobre y por encima de los 34 mil, para no caer en la indigencia. Esos son valores promedios para el país; en esta ciudad, los aumentos de precios son mayores y, consecuentemente, también es el valor de esa canasta.

El Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana realiza un relevamiento en 250 negocios de la ciudad de Salta y construye el Índice Barrial de Precios. El correspondiente a enero mostró que la Canasta Básica de Alimentos registró un incremento del 5%, cuando en distritos como el AMBA fue de 4 puntos. Más amplia es la diferencia respecto del precio de la Canasta Básica Total. No menos preocupante es la variación por rubro ya que cuando se está demandando mayor calidad en la alimentación; la de las verduras entre diciembre y enero fue de casi 16%, cuando las categorías Almacén o Carnicería tuvieron un ajuste de 4 y de 2 puntos respectivamente.

La referencia es necesaria para tomar el peso de los reclamos de organizaciones sociales que representan a una amplia franja de la población que es beneficiaria de la asistencia social del Estado Nacional. Las protestas que se intensificaron hacia fin del año pasado demandaban el incremento de las mismas, especialmente los aportes que recibe a través del programa Potenciar Trabajo, uno de los 8 que administra la Secretaría de Economía Social.

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, expuso el nuevo criterio con el que se va a direccionar la ayuda social. Al señalar que no se sumarán nuevos beneficiarios dijo que el propósito es darle centralidad al trabajo y el proceso de transformación genera alguna tensión.

En 2001 aparecieron formas para enfrentar la crisis con la que se inició este siglo por parte de distintos grupos sociales. Empresas recuperadas por los trabajadores, microemprendimientos familiares, el trueque, ferias populares y compras comunitarias, fueron algunas de ellas. Estas iniciativas se han institucionalizado bajo el paraguas de la economía social.

En el Gobierno Nacional se trabaja con la convicción que es una forma de encarar la actividad económica que no es transitoria porque no solo cubre la falta de fuentes genuinas de empleo. Hay organizaciones que enuncian que la economía social, popular o solidaria –como se la reconoce- se funda en principios que le dan un perfil propio, con nuevas formas de producción, de distribución y consumo de los bienes y servicios, modificando las reglas de la economía de mercado.

Los procesos sociales son complejos y si son impactados por dificultades económicas, como las que atraviesa la Argentina, debe esperarse un incremento de la conflictividad social. El gobierno Provincial deberá prever la contención de quienes lo atraviesan con mayores dificultades.



Salta, 18 de febrero de 2022