Subsidios y precios del boleto: “El costo del servicio es imposible de conocer”

En Hablemos de Política, el legislador salteño cuestionó el sistema de transporte en Salta, al explicar que el mismo reclama subsidios pero no presenta el estudio de costo que justifique los pedidos de aumentos de la tarifa.

“Reclaman los subsidios, tenemos un esquema en el que está la AMT, SAETA y dentro de la misma están las empresas prestadoras del servicio y cuando la comisión bicameral se pregunta si es justo o no el precio del boleto y el monto del subsidio en base al costo del servicio, nunca se puede conseguir”, manifestó el legislador.

Contó que en una de las ocasiones, cuando SAETA pedía un ajuste del 30 por ciento, solicitó al titular de AMT la planilla de costos, les respondieron que no la tenían, tras lo cual se preguntó “¿acaso se lo mide con el ‘masomenómetro’?”.

“Este secreto guardado a siete llave que tiene el costo real del servicio, más el subsidio y la falta de control de la Auditoría, lleva a una desconfianza sobre el sistema”, planteó Zapata y añadió que tal situación genera dudas sobre “si se reabsorben costos propios de la dimensión de la empresa que tienen poco que ver con la prestación del servicio”.

Finalmente, el legislador indicó que la falta de transparencia no puede justificarse en la figura de una sociedad anónima ya que se deben conocer los costos del servicio y no pueden justificarse bajo declaraciones juradas. Además, cuestionó que SAETA no se haya presentado a la última audiencia pública y sostuvo: “esto es una farsa, están estafando al pueblo al no mostrar los números reales”.