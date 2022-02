Ya se venden los autotests en Salta

Por Aries, la presidenta de la Cámara de Farmacias, Susana Carrasco, pidió a los salteños y no comprar los autotest para guardar y que lo hagan sólo si tienen síntomas o fueron contacto estrecho.

Informó que la provisión se normalizará en las próximas dos semanas, teniendo en cuenta que la mayoría de las farmacias salteñas dependen de droguerías de Tucumán y Buenos Aires.

Carrasco indicó además que las farmacias que venden los autotest tuvieron que ser registradas a nivel nacional y el producto tienen un seguimiento desde el laboratorio hasta la farmacia.

Susana Carrasco aclaró que el autotest no tiene cobertura por obra social porque no necesita prescripción médica, y el resultado no servirá para viajar ni para un ausentismo laboral.